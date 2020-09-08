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El yapımı kâğıdın merkezi: Sukurusu

EL YAPIMI KÂĞIDIN MERKEZİ: SUKURUSU

ESKİŞEHİR 08.09.2020, 16:15
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El yapımı kâğıdın merkezi: Sukurusu

Tepebaşı Belediyesi Sukurusu Uygulama Merkezi, geri kazanım konusunda bilincin arttırılmasına dikkat çekerken, atık kâğıtları da sanata dönüştürüyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklar için hayata geçirdiği çevre projesinden biri olan Sukurusu Uygulama Merkezi, farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalarının yanı sıra sanatsal üretimlerle de dikkat çekiyor. Belediyenin kâğıt atıklarının bir kısmı ile başkanlığa gelen buket çiçeklerin eritilerek kağıt hamuruna dönüştürüldüğü merkezde, eski bir zanaat olan kağıt yapımının kendine özel dokusu ve çeşitliliği ile ortaya çıkan tasarımlar üzerine çalışılıyor. Ekolojik sorumluluk bilinciyle hazırlanan özgün tasarımlar, belediyenin etkinlik, anma, kutlama gibi özel günlerde iletmek istediği mesajlara dönüşüyor. 2009 yılından beri belediye hizmet binasında faaliyetlerini sürdüren merkezde yoğun emekle ortaya çıkartılan ürünler ise her yıl binlerce kişiye ulaşıyor.

Tebrik kartlarının sayısı 110 bine ulaştı

Sukurusu Uygulama Merkezi’nde, kurulduğu günden bu yana atık kağıtlardan üretilen tebrik kartı sayısı ise 110 bine ulaştı. Yeni yıl tebrik kartları, belediyenin atık ofis kağıtları elde geri dönüştürülerek ve sadece su kullanılarak atölyeye özgü üretim yöntemleri ile şekilleniyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise, belediye olarak hayata geçirdikleri ve sürdürdükleri projeler ile örnek olmayı sürdürdüklerini belirterek, “Dünyamız için tehdit haline gelen çevre sorunları, ne yazık ki her geçen gün büyüyor. Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projeler ve uygulamalar ile örnek olmaya devam ediyoruz. Her yıl Sukurusu Uygulama Merkezi’mizde, çok önem verdiğimiz çocuk çalışmalarımızın yanı sıra özel mesajlar içeren tebrik kartları da üretiliyor. Üretilen kartların sayısı 2009’dan bu yana 110 bini buldu. Bu özel kartları alanların çoğu güzel bir anı olarak arşivlerinde saklıyorlar. Çünkü böyle bir tasarımı ve çalışmayı her yerde görmeleri mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar tez konusu oldu

Sukurusu Uygulama Merkezi, Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Programı kapsamında bir yüksek lisans tez çalışması olarak hazırladığı yeni atölye etkinliğini, tasarım aracılığıyla ekolojik farkındalığın arttırılması alanında özgün ve yol gösterici bir çocuk programı olarak gerçekleştirecek. Bu tez çalışması ile yeni nesillere sağlanacak çevre bilinci katkısının yanında, benzer programlar yapma isteğiyle iletişime geçen diğer kurumlara da faydalı bir kaynak sağlanmış olacak. “Tasarım aracılığıyla erken çocukluk döneminde ekolojik farkındalığın artırılması üzerine bir inceleme” adlı teze, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Resmi web sitesi (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/) Tez Merkezi bölümünden 633602 nolu tez olarak ulaşılabilir.

Sukurusu Uygulama Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Önceki tecrübelerimiz, Eskişehir’in çocuklarında bilinç kazandırmakta başarılı olduğumuzu gösterdi, artık çöplerini yere atmamayı anlatmamız gereken çocuklarımız yerine, küresel ısınmayı konuşabildiğimiz çocuklarımız var. Programı akademik yönden geliştirdik; çocuk gelişimi ve eğitim kuramlarını, endüstriyel tasarım disiplini ile birlikte çalışarak ekolojik farkındalığın artırılması için dikkate alınması gereken bilimsel kriterleri ortaya koyarak alana katkıda bulunduk. İlgi duyan tüm kurum ve kuruluşlar için kullanılabilir olması adına, uygulama önerileri ile birlikte bir de örnek program sunduk. Türkiye’nin farklı özel kurumları ve belediyelerinden gelerek atölyenin çalışmalarını uygulamak isteyenlerin sayısı her gün artıyordu. Onların taleplerini de karşılayabilecek çalışmadan böylece herkes faydalanabilecek. Tepebaşı Belediyesi olarak biz de bu programı pandemiden sonra kullanmaya başlayacağız” ifadelerine yer verildi.

Çalışmaları yurtdışında da ses getiriyor

Sukurusu Atölyesi; çalışmaları, üretimleri ve kişisel ve grup sergi katılımları ile basında ve mesleki yayınlarda çeşitli makaleler ile de yer alıyor. Dünyanın önde gelen kâğıt sanatı derneği The International Association of Hand Papermakers and Paper Artists (IAPMA), son iki yılda uluslararası yayınlarında atölyeye geniş yer veriyor. Sukurusu Uygulama Merkezi, Avrupa genelinde çok yönlü çalışma biçimiyle oldukça özgün ve üretim kapasitesi olarak rakipsiz bir konumda bulunuyor.

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