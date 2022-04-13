El ağrısı tedavisinde doğru tanı çok önemli

El travmalarının günlük yaşamı çok olumsuz etkilediğini belirten Uzm. Dr. Nurhan Barutçu, doğru tanının önemine değinerek, “El ve el bileği ağrılarında öncelikle doğru tanı çok önemlidir, böylece erken dönemde başlanan tedavi daha iyi sonuç verir” dedi.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Doktoru Uzm. Dr. Nurhan Barutçu, El travmalarının; iş kazalarına, mesleki hastalıklara ve romatizmal hastalıkların tutulumuna çok yatkın bir yapı olduğu için, günlük pratikte el ağrısının çok sık rastlanan bir problem olduğunu belirtti. El, el bileği ağrılarının gelişmiş ülkelerde bel ağrısından sonra ikinci sırada iş gücü kaybına yol açtığına dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Barutçu, erken dönemde doğru tanıya ulaşmanın tedavide önemli olduğunu söyledi.

Neden olan faktörleri anlattı

Ağır yük kaldırma, tekrarlayıcı hareketler, titreşimli cihaz kullanmayı gerektiren işlerde çalışmanın; el ve el bileğinde sık rastlanan sakatlanma nedeni olduğunu aktaran Dr. Nurhan Barutçu, “Ağrının yeri, tipi süresi, yayılımı, süresi, pozisyonla ilişkisi, başlangıç şekli, travmayla ilgisi, dalgalanmalar gösterip göstermediği, artıran azaltan sebepler, gece ağrısı, uyuşma ve karıncalanma varlığı, ağrı kesicilere yanıtı, hangi eklemleri içerdiği araştırılır” şeklinde konuştu.

“Yaşlılarda kireçlenme, gençlerde romatoid artrit neden oluyor”

El ve el bileği ağrısının nedenlerine değinen Dr. Barutçu, bunları şöyle açıkladı:

“El ve el bileği ağrısı; kemik, eklem, eklem çevresi yumuşak dokular, sinir sıkışmaları, damarsal sebepler, romatizmal hastalıklar sebebiyle oluşabilir. Elde eklem iltihabının en sık sebebi, yaşlılarda kireçlenme, gençlerde romatoid artrittir. Burkulma, bilek eklemlerin etrafındaki bağların incinmesi sonucu elin bir süreliğine hareketinin kısıtlanmasıdır. Karpal tünel sendromu, bilekte bulunan sinir dokularının hasar görmesi sonucu işlevini yapamamasıyla ortaya çıkar. Ganglion kisti, iyi huylu bir kist çeşididir, içi sıvı dolu kapsüllerden oluşur. Bilek bölgesinde şişlik ile kendini gösterir, vücudun diğer bölgelerine yayılmaz.”

“Doğru atel ve istirahatle korunma sağlanır”

Belirlenen problemlerin mantıksal analizi ile kişiye özel tedavi programı planlandığını ifade eden Dr. Barutçu, “El ve el bileği ağrılarında öncelikle doğru tanı çok önemlidir, böylece erken dönemde başlanan tedavi daha iyi sonuç verir. Ameliyat gerektirmeyen çeşitli el sorunlarında ağrının, ödemin azaltılması hedeflenir, doğru atel kullanımı ile istirahat ve korunma sağlanır” dedi.