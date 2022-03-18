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’Ekonomik bağlamda Türkiye-Azerbaycan ilişkileri’ konulu söyleşi

Eskişehir Vali yardımcısı Salih Altun, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ‘Bir millet, iki devlet’ anlayışının sadece sözde olmadığı, gelişen ilişkiler sonrası her alanda ilişkiler kurulduğunu belirtti.

ESKİŞEHİR 18.03.2022, 10:08
’Ekonomik bağlamda Türkiye-Azerbaycan ilişkileri’ konulu söyleşi

Eskişehir Vali yardımcısı Salih Altun, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ‘Bir millet, iki devlet’ anlayışının sadece sözde olmadığı, gelişen ilişkiler sonrası her alanda ilişkiler kurulduğunu belirtti.

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği tarafından düzenlenen geleneksel söyleşi sohbetinde; bu haftanın konuğu olan Eskişehir Vali yardımcısı Salih Altun ‘Ekonomik Bağlamda Türkiye-Azerbaycan İlişkileri’ üzerine konuşma yaptı. Söyleşi sohbetine; Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşid Han, Sarıcakaya Kaymakamı Muhammed Taha Canpolat katıldı. Söyleşide; ‘Azerbaycan’ın bağımsızlık kazandığı günden bugüne kadar olan iş birliğinden’ bahsedildi.

Eskişehir Vali yardımcısı Salih Altun, ‘‘Bir millet, iki devlet’ anlayışının sadece sözde olmadığı, gelişen ilişkiler sonrası her alanda ilişkiler kuruldu. Haydar Aliyev’in iktidara gelmesiyle ilişkiler, yeni gelişme evresine girdi. Azerbaycan’ın bağımsızlık kazandığı ilk seneler den itibaren; eğitim, askeri, ekonomik gibi önemli alanlarda iş birliği anlaşmaları yapıldı. Bunlara örnek olarak; ‘Bakü-Tiflis-Ceyhan boru kemeri’, ‘Bakü- Tiflis-Kars demiryolu hattı’ ve ‘TANAP projesi’ önemlidir. 44 günlük şanlı zaferin kazanılmasında Türkiye’den alınan Bayraktar TB2 insansız hava aracının rolü önemlidir. Türkiye ve Azerbaycan’ın yeni hedefi ise; iki ülkeyi Ermenistan üzerinden kara ve demiryolu ile birleştirecek ‘Zengezur Koridoru’nun hayata geçirilmesidir. Azerbaycan’ın; Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 14 Ocak 1992’de Bakü’deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nun büyükelçiliğe dönüştürülmesiyle başlayan diplomatik ilişkiler, aradan geçen 30 yılda her geçen gün ‘bir millet, iki devlet’ ilkesiyle geliştirilerek müttefiklik düzeyine çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;15 Haziran’da Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’yı ziyaret etti. Burada İlham Aliyev’le bir araya gelerek müttefiklik anlaşmasına imza attılar. İki ülkenin ilişkilerinin müttefiklik düzeyine çıkartıldığı ‘Şuşa Beyannamesi’ önemlidir.

Eskişehir Vali yardımcısı Salih Altun, ‘’Yıllardır konuşulan Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlik kartlarıyla seyahat konusu da gerçeğe dönüştürüldü. İki ülke vatandaşlarının yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğer ülkeye 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebilecekleri uygulama 1 Nisan 2021’de yürürlüğe girdi. Geçmişten günümüze kadar ilerleyen ve devam eden ilişkiler gelecek senelerde de devam edecektir ve daha da gelişecektir" diye belirtti.

Konuşma sonunda Altun’a, Dernek Başkanı Cavid Aydın tarafından teşekkürname takdim edildi.

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