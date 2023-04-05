Ekololojik köy Gökçekuyu tarım turizmine hazırlanıyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Frig medeniyetinin merkezi olan Han ilçesinde pilot köy olarak seçilen Gökçekuyu mahallesinde uygulanan’’Frig Vadisi Ekolojik Köy” projesinin hayata geçirilme çalışmaları devam ediyor.

Mahallede; tarımsal turizm (agroturizm) ve eko turizmden faydalanarak yöre çiftçisinin gelirinin arttırılmasına vesile olmak ve ilgili alanda kırsal yaşamı sürdürülebilir kılmak hedefi ile 2022 yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na (BEBKA) sunulan proje, en başarılı projeler arasında gösterilerek desteklenmeye hak kazanmıştı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce, “Ekolojik Köy Gökçekuyu” olarak tanıtılan Gökçekuyu Mahallesinde projeyi uygulamak maksadıyla kurulan “S.S. Gökçekuyu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’’ ortağı olan kadın çiftçilere yönelik olarak çiftçi eğitim toplantıları yapıldı. Söz konusu eğitim toplantıları, kooperatife üye çiftçi kadınların girişimcilik ruhlarının, bilgi ve becerilerinin geliştirilerek üretim potansiyellerinin açığa çıkarılması, ticari faaliyetlerde gelişmeleri, satış-pazarlama alanlarında rekabet güçlerinin arttırılması, ortağı oldukları kooperatife ve ekonomiye katkılarının arttırılması ve kamuoyu nezdinde farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirildi.

İlgili eğitim faaliyetleri çerçevesinde, İl Müdürlüğü bünyesinde görevli konu uzmanı Ziraat Mühendisleri Muazzez Günay, Yasemin Çakır, Adem Anasız, Zuhal Akkaya, Gıda Mühendisi Fatma Özenen ile Veteriner Hekim Oğuz Umur’un sunumları ile; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü faaliyet alanlarında yer alan “Kooperatifçilik, Kadın Girişimciliği, Organik ve İyi Tarım Uygulamaları, Kompost Yapımı, Birincil Tarım İşletmelerinde Hijyen Eğitimi, Hayvan Sağlığı, Aspir ve Safran Yetiştiriciliği ” başlıklı konularda “Ekolojik Köy Gökçekuyu”da faaliyet gösteren 18 kadın girişimci bilgilendirildi.

Konuyla ilgili açıklamada, "Sağlanan bütçe ile pilot köy olarak seçilen Han İlçesi Gökçekuyu Mahallesinde (Ekolojik Köy Gökçekuyu) ekolojik köy için ihtiyaç duyulan tesisler kurulacak ve Frig Vadisini ziyarete gelecek turistler bu köyde ağırlanarak tarım ve turizmin entegre gelişimi (tarım turizmi) ile köyde üretilen bütün nebati ve hayvansal ürünler yerinde ve değerinde pazarlanabilecek. Bununla beraber köy pansiyonculuğu da devreye sokularak hedef bölgede büyük bir gelir kapısı oluşturulabileceği öngörülüyor. Bu sayede hedef yörede çiftçilerin sürdürülebilir bir gelir elde etmesini sağlayarak son 20 yılda nüfusun yüzde 50, son 7 yılda nüfusun yüzde 12 azalmasına sebep olan köyden kentlere göçlerin önüne geçilmesi planlanmakta mümkünse tersine göçün teşvik edilmesi hedefleniyor. "Frig Vadisi Ekolojik Köy” projesini yürütmek maksadıyla 2022 yılında, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmaları sonucunda, Eskişehir İli Han İlçesi Gökçekuyu Mahallesinde 12 Kadın çiftçinin kurucu üyeliği ile kurulan” S.S Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi alt yapı unsurlarını tamamlamış, hali hazırda 12 kadın 8 erkek üyesi ile faaliyetlerini yürütüyor.

Proje ile Pilot Köy seçilen ve ‘’Ekolojik Köy Gökçekuyu’’ olarak tanıtılan Eskişehir İli, Han İlçesi Gökçekuyu Mahallesinde kurulan/kurulacak: ’’Stant/Frig Stantı’’, ’’Frig Cafesi (Yörük Çadırı)’’, ’’Dört Mevsim Çilek Serası’’, ’’Midas Tavuk Krallığı’’, ’’İnatçı Arkadaşlardan Süt ikramı’’, ’’Yaramaz Oğlakların Seyir Tepesi’’ , ’’Koyun Kuzu Kavuşma Alanı’’, ’’Arkadaşım Eşek Diyarı’’ ve ’’Mutlu Buzağı Kampı’’ adlı tesislerin işletilerek projenin uygulanmasını üstlenen kooperatif Haziran ayı itibari ile misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanarak İlimiz ve ülkemizdeki diğer kooperatiflere rol model olması açısından Devlet Teşviklerinden faydalandırılan üyeleri ağırlıklı olarak kadınlardan oluşan kooperatif; Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce proje ile temin edilen ve faydalanıcı kooperatif üyelerine yüzde 100 hibe ile dikilmek üzere teslim edilen 200 bin adet İntermedia çeşidi Lavanta Fidesinin dikimi, bakımı, hasadı ve tek elden pazarlanması işlemlerini üstlenerek yöre halkına alternatif bir tarımsal gelir sağlamayı da hedef edinmiştir. Bu çerçevede ‘’Ekolojik Köy Gökçekuyu’da 200 dekarlık alanda Lavanta üretimi gerçekleştirilecek.

"Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi” dâhilinde Eskişehir Milli Eğitim İl Müdürlüğünce S.S. Gökçekuyu Tarımsal Kalkınma Kooperatifine kullanım hakkı devredilen eski köy okulunun bahçesine kurulan ’’Stant/Frig Standında hayvansal üretim, nebati üretim, yöresel ürün ve tanıtım ürünleri üretimi ile köyde üretilen her türlü ürün Gökçekuyu Logolu ambalajlarda kooperatif yoluyla ambalajlanarak kooperatif yönetiminin belirlediği şartlar çerçevesinde bu stantta pazarlanabilecek.

Yine Gökçekuyu Mahallesi Eski Köy Okulunda Kurulu kıl çadırından yapılmış ’’Frig Kafesinde’’ Ziyaretçilere yöresel köy kahvaltısı yapma, yöresel köy yemeklerinden oluşturulan menülerle sunulan öğle ve akşam yemeklerini tatma imkânı sunacak kooperatif; bu menüleri öncelikli olarak köyde üretilen ürünlerden temin edilen ham maddelerle hazırlayacak ve hijyen kuralları çerçevesinde konuklarına servis edecek.

Proje çerçevesinde işletilecek bu tesisler sayesinde köyde üretilen her türlü nebati, hayvansal ve yöresel ürünlerin yerinde pazarlanması sağlanarak yöre halkının alternatif bir pazar arama ihtiyacı karşılanmış olacak. Projenin yürütüleceği Ekolojik Köy Gökçekuyu’yu ziyarete gelen konuklara, kendileri için hazırlanan hayvansal ve nebati ürün üretim alanlarında gerçek bir köy yaşamı yaşatılması hedefleniyor. Ekolojik Köyde dileyen misafirlere şark köşesi havasında özel donatılmış tur aracıyla, canlı yöresel müzikler eşliğinde eğlenceli bir tarihi ve doğal alan gezisi yapma imkânı da sunulacak. Ziyaretçiler, içinde Han Yeraltı Şehri, Yazılıkaya Midas Anıtı ziyareti, Dağlık Frigya doğa yürüyüşü, Lavanta Bahçeleri ziyaretlerinin yer aldığı ’’Frig Vadisi Turu’’ yapma imkânı bulacak. Doğal ve tarihi alanların bir arada sunulduğu bu eşsiz gezinin ardından misafirlere ’’Ekolojik Köy Gökçekuyu”da kendileri için hazırlanan köy evlerinde konaklama imkânı sunularak, burada köy ve doğal yaşam öğelerinin kendilerine sunduğu huzuru tatma imkânından faydalanmaları sağlanacak.

"Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi” ile bütün bunların sonucunda şehir yaşantısının üzerlerinde biriktirdiği stres ve negatif enerji ile “Ekolojik Köy Gökçekuyu (Kulapa)” köyünü ziyaret eden yurt içi ve yurt dışı turistleri; Kulapa Köyünde ve Frig Diyarı Han İlçesinde geçirdikleri bu hoş ve huzurlu iki günün sonunda üzerlerindeki negatif enerjiyi atmış olacak ve bunun sonucunda ilgili köyde ve ilçede önemli bir gelir bırakarak bu kırsal alanda yaşayan vatandaşların refahına önemli bir katlı sağlamanın huzuruyla evlerine uğurlanacak. Bu proje ile “Ekolojik Köy Gökçekuyu”, Eskişehir turizmini sadece şehir merkezi turizmi ile sınırlı kalmaktan kurtarıp, tarım turizmi, tarih ve doğa turizmi alternatifleri ile yurt içi ve yurt dışı turizmine önemli bir destinasyon da sunacak.