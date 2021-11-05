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Eko-Okullar’da yeni dönemin ilk toplantısı

Tepebaşı Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar Projesi’nin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR 05.11.2021, 14:36
Eko-Okullar’da yeni dönemin ilk toplantısı

Tepebaşı Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaşı olduğu Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar Projesi’nin 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem’in yanı sıra projeyi yürüten anaokulları, ilkokullar ve ortaokulların idarecileri, koordinatör öğretmenleri, il koordinatörü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem ise, “Eko-Okullar Projesi’nde hedef kitlemiz; okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ve ortaokullar. Öğrencilerde, velilerde ve çalışanlarda olumlu yönde davranış değişikliği ve sürdürülebilir bir çevreyi oluşturmayı amaçlıyoruz. Günümüzde 1 milyon 300 bin öğretmen ve 20 milyon öğrenci tarafından 70 ülkede 51 bin okulda bu proje yürütülüyor. Türkiye genelinde ise bin 315 okulda proje devam ediyor. Eskişehir’de de, 38 okulda yürütülmektedir. Kentimizde, 29 okulumuzda uluslararası çevre ödülü olan Yeşil Bayrak dalgalanmaktadır. Projenin yürütüldüğü okullarda; atıkların geri kazanımı, küresel ısınma, su, biyolojik çeşitlilik, enerji tasarrufu, sağlıklı beslenme gibi konularda eğitimler veriliyor. Okullar olarak ortak faaliyetlerimiz Çevre Çocuk Meclisi, Ormanda Bir Gün Doğa Eğitimi, fidan dikimi, Çevre Haftası kutlamaları, Eko-Okullar şenliklerimiz yer almaktadır. Eko-Okullar Projesi ile elektrik ve su tasarrufu, tüketimi azaltma ve bilinçli tüketim, geri-ileri dönüşüm, yeşil beslenme, sağlıklı yaşam, doğa ile bağlantı kurma, hijyen sağlayıcı doğal ürün ve yöntemler ile basit, sade ve duyarlı-bilinçli bir yaşamı hedefliyoruz. Okul içinde ve okul dışında çevre duyarlılığı ve bilincini artıran etkinliklerimiz ile iz bırakıyor olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Erdem, Eko-Okullar Projesi’ne bu sene yeni başlayan okulları tanıttıktan sonra 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Eskişehir Eko-Okullarının ortak faaliyet programı hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri de, Eko-Okullar Projesi’ne 1999 yılından buyana aktif destek veren tek belediyenin Tepebaşı Belediyesi olduğunu belirerek, Tepebaşı Belediyesi’nin çevre sorunlarının çözümü için gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Müdürlük yetkilileri, Başkanlar Sözleşmesi, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları, Sürdürülebilir Eylem Planı, Karbon Ayak İzi Projesi, Yağmur Suyu Hasadı, Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi, Su Sporları Merkezi’nin çevre dostu ve enerji etkinliği alanında öncü bina olması, REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi, atık yönetim sistemi gibi çevre odaklı çalışmaları anlattı.

Toplantı, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkililerinin sunumları ve Cemal Ererdi Anaokulu yetkililerine Yeşil Bayrak Ödülü’nün takdimi ile sona erdi

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