Ekim Geçidi Sergisi 20’nci yılında Eskişehir’de

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi milli ve özel günlerin anlamına uygun, birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ederken Ekim Geçidi Sergisi’de 20’nci yılında Eskişehirliler ile buluşacak.

Tepebaşı Belediyesi, milli bayramların yanı sıra özel günlerde düzenlediği ve ev sahipliği yaptığı anlamlı etkinlikler ile kent halkından takdir toplamayı sürdürüyor. Ekim Geçidi Sergisi de 20’nci yılında, Tepebaşı Belediyesi’nin organizasyonunda Eskişehirliler ile bir araya gelecek. 1983 yılında ilk tohumları atılan Ekim Geçidi sergileri, ülkemizin birçok ilinde binlerce sanatçının katılımıyla her geçen yıl bir çığ gibi büyüyerek beğeni kazandı. Sanatın her disiplininin Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet için üreten özel, özgür ve özgün sanatçıları tema olmaksızın bir araya getiren karma bir sergi olarak dikkat çeken Ekim Geçidi sergisinin, Eskişehirli sanatseverlerce de ilgiyle karşılanması bekleniyor.

Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet

Heykel, resim, enstalasyon, seramik, video, fotoğraf performanslar gibi alanlarında üretmekte olan sanatçıları bir araya getiren Ekim Geçidi Sergisi’nin Eskişehir’deki teması ise Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet olacak. Sergi, 8-30 Ekim tarihleri arasında, Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binasında bulunan sergi salonunda görülebilecek. Serginin açılışı 8 Ekim Cuma günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek.

Proje sahibi Gülsün Erbil, Eskişehir Küratörü Gülhan Övez ve Ankara Küratörü Fatma Nazan Özsaka olan sergiye katılacak sanatçılar arasında; Abdullah Ceylan, Abdurrahman Yıldırım, Ahmet Aşir, Ali Cevat Uğraş, Assim Resuloğlu, Asuman Torlak Hasırcıoğlu, Aydın Aşkan, Aydın Yılmaz, Aysu Bekar, Aysun Pakalın, Bettina Breitkopf, Cahide Aytekin, Canan Özgür, Derya Öngün Köse, Ekrem Kula, Emel Gülçin Üllker, Fatma Nazan Özsaka, Gökhan Karagöz, Gülsün Erbil, Halit Kaya, Hülya Göre, Hüseyin Erdoğan, İbrahim Ünal, Kadir İstifçi, Kazım Darıcı, Kerim Yılmaz, Levent Tanyeri, Mehmet Ali Doğan, Murat Ağçiçek, Murat Erkan, Mustafa Ali Kasap, Mustafa Özdemir, Mustafa Tuğra Kaya, Münevver İzgi, Necdet Günar, Nurdan Elçin, Nurşen Aksakal Kantar, Onur Ayangil, Osman İnce, Öznur Atalay Özgür, Raif Gökkuş, Recep Peker Tanıktan, Saliha Kaygusuzoğlu, Sevgi Dağcı Koç, Sevim Şenkeser, Şebnem Altuntaş, Şeref Yeter, Tolga Kınalı, Tufan Dağıstanlı, Tuğba Çiftelerli, Tuğra Kaya, Tülay Erbesler, Yasemin Dağalp yer alıyor.