Eğlence mekânındaki cinayetin şüphelilerinden 1’i tutuklandı

Eskişehir’de bir eğlence mekânında çıkan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonucunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Olay, 18 Eylül gecesi Seyitgazi İlçesi’nde bulunan bir eğlence mekânında meydana geldi. İlçe merkezinde bulunan eğlence mekânında Ümit Zeybek (46), Kenan Çetintaş (40) ve Çetin K. (47) ile Tevfik A. ve Ergun K. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş ve Çetin K. bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ümit Zeybek, Kenan Çetintaş ve Çetin K. tedavi altına alındı. Yaralılardan Ümit Zeybek ve Kenan Çetintaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucu şüpheliler Tevfik A. ve Ergun K., cinayette kullanılan bıçak ile birlikte Beylikova İlçesi’nde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelilerinden Tevfik A. tutuklanırken, Ergun K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.