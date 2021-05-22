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Eğlence kanlı bitti, 1 kişi öldü

Eskişehir’de eğlenmek için bir araya gelen 4 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

ESKİŞEHİR 22.05.2021, 16:18
Eğlence kanlı bitti, 1 kişi öldü

Eskişehir’de eğlenmek için bir araya gelen 4 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

Edinilen bilgilere göre, Beylikova’da 4 şahıs eğlenmek için bir araya geldi. Eğlenen şahıslar arasında bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Zeki Asya (52) bıçaklanarak öldürüldü. Yaşanan kavga seslerinin ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis geldi. Olay yerine gelen ekipler Asya’nın öldüğünü belirlerken sonrasında ise evde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişiyi gözaltına aldı. Asya’nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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