Eğitimde işbirliği için topladılar

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçesindeki temel eğitim okul müdürleri ve okullarda görevli Okul Aile Birliği başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Okul aile birliği başkanları ile okul aile birliği işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Servet Demirci, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanları katıldı. Okul ve ailelilerin çocuk ve gençler için oluşturtabilecekleri gelişim iklimi, ailelerin eğitime tam katılımı ve bu katılımda okul aile birliği başkanlarının liderlik rolleri üzerinde duruldu. Okul aile işbirliğinin öncelikle sosyal duygusal gelişim alanı olmak üzere akademik ve kariyer gelişim alanları konusunda yapabilecekleri çalışmalar ve bu çalışmaların prensipleri konuşuldu. Okul aile işbirliği ve ortaklığı ortaklığında odak noktasının her zaman öğrenci olması gerektiği vurgulandı. Okul aile işbirliğinde etkin aile katılımı ile aile-okul iletişimi stratejileri ve yöntemleri değerlendirildi. Bu değerlendirmelerde okul aile birliklerinin kritik rolleri öne çıkarıldı.

“Eğitim konusunun çok önemli olduğunu bilmeliyiz”

Üreten ve sorgulayan bir neslin yetişmesinde eğitimin önemine dikkat çeken Vali Yardımcısı Salih Altun okul yönetimi ve okul aile birliği arasında iş birliği vurgusu yaptı. Vali Yardımcısı Altun, “Öncelikle eğitim konusunun çok önemli olduğunu bilmeliyiz. Sizler yöneticiler olarak, okul aile birliği başkanları olarak çocuklarımızın geleceğini, eğitim kalitesini artırması ve çocuklarımızın geleceğe güvenle adım atması, hayatlarında başarılı olması aynı zamanda da donanımlı bir insan olarak yetişmeleri için iş birliği içerisinde elimizden gelen gayreti sarf etmek zorundayız.” diye konuştu.

“Okul Aile Birliği yaşanan sorunlarda çözümün bir parçasıdır”

Her çocuğun ayrı bir değer olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Geleceğimiz teminatı olan çocuklarımıza daha güzel, daha huzurlu, daha mutlu, daha sağlıklı ortamları sağlayabilmek amacıyla Sayın Bakanımız Mahmut Özer ve Sayın Valimiz Erol Ayyıldız’ın himayelerinde gece gündüz çalışmaya devam ettikleri kaydetti. Eğitimin en önemli mesele olduğuna dikkat çeken İl Milli Eğitim Müdürü Töre, “Okul yöneticilerimizde, okul aile birliği başkanlarımızla biz bir aileyiz. Bu işleri yaparken aşkla, şevkle, merhametle, şefkatle, sabırla, sevgiyle çalışmamız gerekir. Okul aile birliklerimiz, okul yöneticilerimiz ile iş birliği içerisinde başarılı işlere imza atabilirler. Çok iyi çalışıp, işi sahiplenirseniz çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Sizleri ailenin ferdi olarak görüyorum. Sizler okul yönetimi dışında değilsiniz. Yaşanan sorunlarda çözümün bir parçasısınız. Ortak amacımız, çocuklarımıza değer kazandırmak, onların mutlu olmasını, dolayısıyla başarılı olmalarına katkı sağlamak.” diye konuştu.