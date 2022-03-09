Eğitimci Hasan Sezer’in ‘Ayseli’ şiir kitabı yayımlandı

Eskişehirli eğitimci Hasan Sezer’in ‘Ayseli’ isimli şiir kitabı yayımlandı.

Eskişehirli şar ve yazar Ahmet Urfalı’nın sunumuyla çıkan ‘Ayseli’ isimli şiir kitabında çok geniş bir konu çeşitliliği bulunuyor. Eğitimci şair Hasan Sezer, kitabındaki şiirlerinde; yoğun olarak, anne, tarih, aşk, Anadolu, Ankara, sosyal eleştiriler, üzüntü ve vatan sevgisi temalarını işliyor. ‘Ayseli’ şiirlerini değerlendiren eleştirmenler; ’’Hasan Sezer’in şiirlerinde duygular, estetik-bedii unsurlarla donatılarak ifade edilmektedir. Şiirlerinde tarihçi olmanın imkânları sonuna kadar kullanılmaktadır. Geçmişten geleceğe, geniş bir zaman içinde Türkistan bozkırında bir çeri, insanlara sevgi dağıtan bir derviş olarak görmeniz mümkündür. Sezer; şiirlerinde hikmetli söyleyişleriyle farklı duyumlar, esinlenmeler sunmaktadır. Uzun ırmakların duygu akışının kalpten kalbe nasıl yol bulup aktığını, gönül tasını nasıl doldurduğunu görmek için onun şiirlerini keşfetmek gerekmektedir. Şiirlerinde; saf, temiz ve duru hisler, Türkçe’nin yüksek şiir dili yeteneğiyle birleştirilerek mısra mısra iç dünyalarda hayat bulmaktadır. 134 sayfadan ibaret olan ‘Ayseli’ şiir kitabı, 44 şiirden oluşmaktadır’’ dediler.