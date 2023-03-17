Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinç’e uluslararası görev

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Dinç, 4 Haziran 2021 tarihinden bu yana sürdürdüğü Avrupa Konseyi Avrupa Tarih Eğitimi Gözlemevi, Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği görevine iki yıllık dönem için yeniden seçildi.

Sosyal bilimler alanında bir ilk olma özelliği taşıyan Gözlemevi hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Erkan Dinç, Gözlemevi’nin amacının tarih öğretiminde standart bir öğretim anlayışı geliştirmek olduğunu belirtti.

Avrupa Tarih Eğitimi Gözlemevi Bilim ve Danışma Kurulu’nda görev yapan 11 bilim insanı arasında yer alan Prof. Dr. Erkan Dinç, Gözlemevi’nde gerçekleştirilen çalışmaların önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Avrupa Tarih Eğitimi Gözlemevi daha önce fen bilimleri alanında Avrupa çapında farklı alanlarda kurulmuş olan gözlemevlerinin sosyal bilimler alanına uyarlanmış ilk örneği. Amacımız farklı ülkelerde tarih öğretiminin nasıl gerçekleştiğini incelemek, araştırmak ve verileri raporlayarak ilerleyen süreçte öğretim tekniklerinin hem niteliğini hem de standartlarını geliştirmeye çalışmak. Gözlemevi olarak tematik ve düzenli olmak üzere iki farklı rapor hazırlıyoruz. Geçtiğimiz hafta yayımlanan ilk tematik raporumuzda tarih öğretiminde doğal afetler ve pandemilerin yeri konusu benimsenmişti. Bu çerçevede Gözlemevine üye 17 ülkeye ait nicel ve nitel veriler toplanarak bir rapor hazırlandı ve kamuoyuyla paylaşıldı. Üyesi olduğum Bilim ve Danışma Kurulu ise Gözlemevi bünyesinde birey ya da grupların sürdürdüğü araştırmaların amaçlarını belirlemek, araştırma yöntemiyle ilgili danışmanlık yapmak ve ilerleyen süreçlerde toplanan verilerin uygunluğunu denetleyerek üretilecek raporu gözden geçirerek onay verme işlerini üstleniyor. Bilim ve Danışma Kurulu üyeliği için farklı ülkelerden 63 aday başvuru yaptı ve ilk etapta 11 bilim insanı üyelik için seçildi. Bu anlamda hem bilimsel hem de diplomatik olarak önemli bir göreve sahibiz. Bu oluşumun dünya çapında tarih öğretiminin yanı sıra ülkemizde tarih öğretimi açısından önemli olduğunu düşünüyorum.”