Efsane kaptan Şahinkol turnuvayla anıldı

Tepebaşı Belediyesi tarafından geçen yıl hayatını kaybeden futbolcu İhsan Şahinkol anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi Efsane Eskişehirspor 1965 Spor Tesisleri’nde ‘İhsan Şahinkol Anma Turnuvası’ düzenlendi. Geçen yıl yaşamını yitiren, 1963-1980 yılları arasında futbol oynayan, Eskişehir Demirspor’un ikinci lige yükselmesinde emekleri olan ve onursal kaptanlığını yapan İhsan Şahinkol, Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen turnuva ile anıldı. Turnuva Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) karması ve basın karması arasında gerçekleşti. Hakemler gözetiminde gerçekleştirilen müsabaka sonucunda maç 2-2 berabere bitti.

“Ayak izinin olması amatör ve profesyonel futbolu onurlandırdı”

Turnuvada konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “İhsan benim çok sevdiğim, çok eski bir dostumdu. Kendisini futbol oynadığı dönemlerden itibaren çok yakın takip ediyordum. O kadar efendi, o kadar insancıldı ki hiçbir zaman sahada bir agresif hareketini görmedim. Sonra da Demirspor’un onursal kaptanı oldu. Altın Ayaklar Projesine başladığımda gerçekten en çok ayak izinin olmasını istediğim yakın arkadaşımdı ve onu hak eden kişiydi. Onun ayak izinin olması amatör futbolu ve profesyonel futbolu da onurlandırdı. Işıklar içinde uyusun. Futbol oynayan kardeşlerimizin arkadaşlarımızın yolunu aydınlatsın. Nur içinde yatsın” dedi.

Efsane kaptanlardan Şahinkol’un ismi, Tepebaşı Belediyesi’nin 2013 yılında başlayan Türk futboluna hizmet etmiş, başarısı, futbolcu kişiliğiyle futbol seyircisinin gönlünde yer etmiş ve Türkiye futbolunda iz bırakmış kişilerin isimlerini ölümsüzleştirdiği Altın Ayaklar Projesi’nde de yer alıyor. Yenibağlar Mahallesinde yer alan Tepebaşı Belediyesi Atila Özer Karikatürlü Ev önünde sergilenen Altın Ayaklar Projesi’nde, Şahinkol’un yanı sıra Eskişehirspor’un efsane kadrosundan ve milli takım kadrosundan toplam 50 futbolcunun isimi bulunuyor.

Düzenlenen anma turnuvasına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, TÜFAD Başkanı Ahmet Bingöl, EASKF Başkanı Sadri Atam, İhsan Şahinkol’un eşi Şükran Şahinkol, oğulları Volkan ve Gökhan Şahinkol katıldı.