Efsane kaleci Sinan Alağaç kabri başında anıldı

Eskişehirspor’un ve milli takımın efsane kalecilerinden Sinan Alağaç, ölümünün 37’nci yılında kabri başında düzenlenen program ile anıldı.

24 Kasım 1985 tarihinde Eskişehirspor’un Bolu Abant’taki kampında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 25 yaşında yaşamını yitiren Sinan Alağaç, ölümünün 37’nci yılında kabri başında anıldı. Esentepe Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine Eskişehirsporlu futbolcular ve teknik ekip katıldı. Genç yaşta hayata veda eden efsane milli kaleci unutulmadı. Eskişehirspor sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Camiamızın aklında her zaman karakteri, Eskişehirsporlu duruşu ve sportmenliğiyle var olan ve daima hatırlanacak olan genç yaşta yitirdiğimiz milli kalecimiz Sinan Alağaç’ı vefatının 37. yıl dönümünde sevgiyle ve rahmetle anıyoruz” cümlelerine yer verildi.