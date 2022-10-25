Edebiyat Fakültesinde “14.Yüzyılda Haçlılar ve Türkler Sempozyumu” gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından “14.Yüzyılda Haçlılar ve Türkler Sempozyumu” düzenlendi.

Birçok üniversiteden öğretim üyesinin ve öğrencinin de katılım sağladığı sempozyum, Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Taciler Tüfekçi Sivas Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, “Edebiyat Fakültesi olarak sizleri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Burada güzide üniversitelerimizin değerli öğretim üyeleri var. Umarım bu iş birliklerimiz artarak devam eder. Coğrafyamızın şekillenmesinde Haçlılarla mücadele çok önemli bir yere sahip. Programa katılan bütün hocalarımıza teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Yakut: “Son zamanlarda Türkiye’de haçlılarla ilgili yapılan çok değerli çalışmalara tanıklık etmekteyiz”

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Yakut, Doğu ve Batı arasında yaklaşık 200 yıl süren Haçlı Savaşlarının Anadolu Coğrafyasını ve Türk-İslam dünyasını her yönüyle etkilediğinin aşikâr olduğunu ifade ederek “Üniversiteler sadece ders verilen, alınan yerler değildir; çok önemli misyonları da bulunmaktadır. Bugünkü sempozyumumuzda ağırlıklı olarak ‘14.Yüzyılda Haçlılar ve Türkler’ konusu tartışılacak. Son zamanlarda Türkiye’de haçlılarla ilgili yapılan çok değerli çalışmalara tanıklık etmekteyiz. Bildirileri ile bizde ve öğrencilerimizde geniş ufuklar açacak olan akademisyenlerimize çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Çetin: “Sempozyumun çıktıları bilim hayatımıza katkısı olacak”

Düzenleme kurulu adına konuşma yapan Prof. Dr. Altan Çetin ise sempozyumda emeği geçen herkese şükranlarını sunarken şunları söyledi:

“Sempozyum sonunda çıkacak akademik verilerin basılıp yayımlanması ilk defa belki dünyada da Türkiye’de de bu çalışma sonrasında olacak. Bu çıktılar ülkemize, bilim hayatımıza Anadolu Üniversitesinin, Edebiyat Fakültesinin ve Tarih Bölümünün bir katkısı olarak geçecektir.”

Sempozyum, katılımcıların bildirilerini sunması ve soru cevap bölümünün ardından sona erdi.