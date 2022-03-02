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Eczacılık Fakültesi öğrencileri Rektör Erdal’ın katıldığı törenle önlüklerini giydi

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri düzenlenen törenle mesleklerinin simgesi olan beyaz önlükleri giydi.

ESKİŞEHİR 02.03.2022, 17:07
Eczacılık Fakültesi öğrencileri Rektör Erdal’ın katıldığı törenle önlüklerini giydi

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri düzenlenen törenle mesleklerinin simgesi olan beyaz önlükleri giydi.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle mesleklerinin simgesi olan beyaz önlükleri ilk kez giydi. Çok sayıda akademik personel ve öğrencinin katılım gösterdiği törende Anadolu üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ergun, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Zülfikar Bayraktar, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Metin Kamış da yer aldı. Eczacılık mesleğine beyaz önlüklerini giyerek ilk adımlarını atan öğrencileri, aileleri de yalnız bırakmadı.

“Aldığınız eğitimle bu sorumluluğun altından başarıyla kalkacağınızı biliyorum”

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal konuşmasında, “Önlük giyme töreni Fakültemiz için gerçekten bir gelenek hâline geldi. Bu törenin simgesel bir anlamı da var. Sonuçta beyaz önlüklerinizi giyerek siz öğrencilerimiz kendinizi insanlığın hizmetine adamış bulunuyorsunuz. Mesleki yaşamınız boyunca büyük bir sorumluluk sizleri bekliyor. Böylesine güzide hocalarımızdan oluşan bir Fakültenin öğrencileri olarak eminim ki aldığınız eğitimle bu sorumluluğun altından başarıyla kalkacaksınız. Hocalarımıza ve sizlere güveniyoruz. Siz değerli öğrencilerimize öncelikle eğitim hayatınızda sonra da mesleki hayatınızda başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Sizler toplum sağlığını korumakta her zaman ön planda yer alacaksınız”

Konuşmasında Eczacılık mesleğinin önemine ve Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin başarılarına vurgu yapan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Ergun ise gerçekleşen törende şu şekilde konuştu:

“Sizler çok iyi bir üniversitede eğitim alma şansı bulan öğrencilersiniz. Eczacılık mesleğinin ne kadar zor olduğu bu zorlu pandemi sürecinde bir kez daha kanıtlanmış oldu. Sizler toplum sağlığını korumakta her zaman ön planda yer alacaksınız. Mesleğinizi uygularken almış olduğunuz nitelikli eğitimin ve bugün giyeceğiniz beyaz önlüğün hakkını vereceğinizden, etik değerlere bağlı hareket edeceğinizden hiç şüphem yok. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen başta Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

“Pandemi ile mücadelemizin ilk safhalarında Anadolu Üniversitesinin desteğini çok gördük”

Konuşmasında Anadolu Üniversitesinin pandemi sürecindeki mücadelesine değinen Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Burada olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Eczacılar insanların hastalıklarla mücadelesindeki en önemli aktörlerden biri. Eczacılık mesleğine ilk adımlarını atan siz gençleri kutluyorum. Eskişehir olarak pandemi ile mücadelemizin ilk safhalarında Anadolu Üniversitesinin gerçekten çok desteğini gördük. Anadolu Üniversitesi bize cihaz ve personel desteğinde bulundu ve Eskişehir’de pandemi ile mücadelede hep yanımızda oldu. Anadolu Üniversitesine ve bu törenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Eczacıların giydiği beyaz önlük mesleğin ruhunu temsil ediyor”

Törende öğrencilere tavsiyelerde bulunan Eskişehir 9. Bölge Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış ise şunları söyledi:

“Ben de sizler gibi bu Fakülteden mezun oldum. İlacın üretiminden hastaya ulaşımına kadar her safhada yer alan biz eczacıların giydiği beyaz önlük mesleğin ruhunu temsil ediyor. Çok şanslısınız! Öğrenci dostu bir üniversitede ve şehirde yaşıyorsunuz. Büyük bir akademik kariyere sahip olan hocalarımızdan ders alıyorsunuz.”

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