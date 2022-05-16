Ebru sanatını yapraklar ve lületaşıyla buluşturuyor

Eskişehir’in tarihi Kurşunlu Külliyesi’nde yıllardır ebru sanatını icra eden Meral Arpa, yapraklara ve lületaşına ebru uygulayarak sıra dışı tasarımlar ortaya koyuyor.

Yaklaşık 13 senedir ebru sanatı çalışmaları yapan Meral Arpa’nın yenilikçi yaklaşımı oldukça ilgi görüyor. Yeni tasarımlara, Kurşunlu Külliyesi’nin el sanatları çarşısında bahçeden topladığı yapraklara ebru uygulayarak başladığından bahseden sanatçı, yapraklarla uzun yıllar yaptığı çalışmalar süresince devamlı olarak yeni fikir arayışlarını da sürdürdüğünü belirtti. Zamanla ürünlerinin dayanıklılığını artırmaya yönelik denemeler yaptığını söyleyen Arpa, “Biz 2009’da dönemin belediye başkanının projesiyle Kurşunlu Külliyesi el sanatları çarşısını kurduk. Ben orada ebru sanatları atölyesinde çalışmalar yapıyordum. Farklı ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Düşünürken yaprakların üzerine ebru sanatını uygulama fikri aklıma geldi ve ben bahçeden topladığım yapraklara ebru sanatını uygulayıp ayraç haline getirdim. Bu çok ilgi gören bir çalışma oldu. Yıllarca da ilgi gördü. İlk zamanlarda kapladığım yapraklarda çürüme oluyordu. Zamanla bu sorunu da çözdüm. Çürümeyecek ve canlılığını yitirmeyecek şekilde kendi yöntemlerimle kuruttum, kapladım uçlarına da minik yapraklar takarak ayraç haline getirdim”

“Eskişehir’de yaşayıp lületaşıyla tasarım yapmasam olmazdı”

Sanatçı Arpa, “Tabi Eskişehirliyim ve Eskişehir’de yaşıyoruz. Öyle olunca da buraya özgü lületaşına ebru yapmasam olmazdı. Lületaşının özellikleri ebru uygulamaya çok müsait. Ben her zaman lületaşının kâğıdın taş hali olduğunu söylüyorum. Çünkü beyaz renkte, hafif ve emici özelliği olan bir taş. Yani üzerine ebru uygulanabilmesi için gerekli bütün özellikleri taşıyor. Bu şekilde lületaşlarının üzerine ebru sanatını uygulayarak kolye, küpe, tespih yaparak satıyorum. Yine bu da çok ilgi gören bir çalışma oldu” dedi.

"13 Yıllık odalarımızı tahliye ettik"

Sanatçı Meral Arpa, Odunpazarı Belediyesi kararıyla geçtiğimiz haftalarda, hat ve ney sanatçısı ile birlikte 13 yıl çalışmalarını sürdürdükleri külliyedeki odalarından üzülerek tahliye edildiklerini de ifade etti. Arpa, külliyeden ayrılmalarının ardından, diğer çıkartılan arkadaşlarıyla sanatını külliyenin üst sokağındaki kafelerinde icra etmeyi sürdürdüklerini anlattı.