eAtık ve geri dönüşümü hakkında farkındalık kazanıyor ve kazandırıyorlar

Eskişehir Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi gönüllü öğrencileri; Elektronik Atık ve Geri Dönüşümü ile ilgili, eTwinning projesiyle, eAtık ve geri dönüşümü hakkında farkındalık kazanıyor ve kazandırıyor.

Öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte kuruculuğunu yaptıkları ‘Let the environment breathe by reycling your electronic waste’ isimli eTwinning projesi faaliyetlerini; Türkiye’de Murgul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,Hırvatistan’da Gimnazija Antuna Gustava Matoa ve Fransa’da Lycée Les Augustins ile birlikte yürüttüklerini belirttiler. Gönüllü öğrencileriyle elektronik atık ve geri dönüşümü üzerine farkındalık oluşturmak için anket hazırlayıp okullarında uyguladıklarını ve daha sonra elektronik atık ve geri dönüşümü, insan ve çevre / iklim üzerine olan etkileri gibi konularda araştırmalar yaparak okul arkadaşlarına bilgi verebilecek materyallerini hazırladıklarını paylaştılar.

Öğrenciler; son olarak ise Türkiye’de elektronik atık ve geri dönüşümü hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak, merak ettikleri soruları sormak için Elektronik Atık ve Geri Dönüşümü Destekleme Derneği (EAGD) Başkan Yardımcısı Nurullah Temizkanı’ı online üzerinden çevrimiçi bir toplantıda ağırladıklarını söylediler. Ayrıca danışman öğretmenleri ve gönüllü öğrencileri; çok yakın bir zamanda Türkiye’deki tüm okulları davet eden büyük bir ‘elektronik atık toplama kampanyası’ başlatacaklarının haberini de verdiler.