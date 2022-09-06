EASKF Başkanı Atam şehirdeki futbol tesisi azlığına dikkat çekti

Eskişehirspor Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı (EASKF) Sadri Atam, şehirdeki futbol tesislerinden dolayı takımların sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Spora ve sporcuya imkan tanındıkça başarılar ardı ardına geliyor” dedi.

Eskişehir’deki futbol tesislerinin takım ve maç sayısına oran ile çok az olduğuna dikkat çeken EASKF Başkanı Sadri Atam, takımların özellikle antrenman ve hazırlık maçları yapabilmeleri adına bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Süper Amatör Futbol Ligi’nde mücadelede eden takımların çok kötü şartlarda idmanlarını tamamladığını dile getiren Başkan Atam, “Bazı ekipler, haftanın iki günü bir saat olmak üzere yarım futbol sahasında antrenman yapıyor ve biz bu problemleri her fırsatta üst kurumlara bildiriyoruz” diye konuştu.

“Takım ve sporcu sayısı artar ise zor günler bizi bekler”

Uygunsuz koşullarda sürdürülen antrenmanlardan herhangi bir başarı beklenemeyeceğini söyleyen Atam, “Tesis sayılarını artırmamız gerekiyor. Şehir dar bir alana sıkışmış durumda ve merkezde tesis kurulabilecek bir alan yok. Bu durum şu anki yetkililerden kaynaklanmıyor. Geçmişteki yetkililer; okullara 10 dönüm, yeşil alanlara 20 dönüm fakat spor alanlarına ise ya hiç ayrılmamış ya da 500 metre kare yer ayırmışlar. Bu planlama durumu bizi etkiliyor. Tesise uygun bölgeler tespit ettiğimizde, belediyelere ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bildiriyoruz. Bundan sonraki süreçte, takım ve sporcu sayısı artar ise daha zor günler bizi bekler” dedi.

“Tüm spor ekiplerine başarılar diliyorum”

Eskişehir’i hem öğrenci hem de spor kenti olduğunu aktaran Atam, “Başarılardan da görüldüğü üzere tüm branşlarda yetenekli sporcu sayımız çok fazladır. 2022-2023 sezonu için Mihalıççıkspor Erkek Hentbol Takımı bizi Süper Lig’de temsil edecek. Geçen yıl namağlup şampiyonlukları büyük yankı uyandırdı. Umuyorum ki bu sezon da istikrarlı bir şekilde yollarına devam edecekler. Voleybol, atletizm, yüzme, bilek güreşi, gülle ve güreş gibi birçok spor dalında güzel başarılar elde ediyoruz. Eskişehirspor başta olmak üzere yeni sezonda tüm spor ekiplerine başarılar diliyorum. Spora ve sporcuya imkân tanındıkça başarılar ardı ardına geliyor” diyerek sözlerini tamamladı.