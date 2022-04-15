EASKF Başkanı Atam, "Pazar günü bal baraj maçına bekliyoruz"

Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF) Başkanı Sadri Atam, 17 Nisan 2022 Pazar günü Eskişehir Yeni Stadyum da oynanacak Demirspor-Yunusemre Spor Bal Baraj maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Atam, yaptığı açıklamada, "Talimatlar gereği 2021-2022 Futbol sezonunda Bal Liginde ilimizi temsil eden üç takımdan ligi üst de bitiren Anadolu Üniversitesi gelecek sezon tekrar Bal’da devam edecek. Alt da bitiren Sağlıkspor, önümüzdeki sezon yerel Süper Amatör Lig de mücadele edecek. Orta sırada bitiren Yunusemre Spor ise ilimiz Süper Amatör Lig şampiyonu Demirspor ile Bal Baraj müsabakası oynayacak olup, galip gelen takım 2022-2023 sezonunda Bal da Anadolu Üniversitesi ile ilimizi temsil edecektir. Pazar günü oynatacağımız ve kazananın 2022-2023 sezonunda Bal da yer alacağı Demirspor - Yunusemre Spor müsabakası ilimiz amatörünün en üst düzey maçı olduğundan Eskişehir Yeni Stadyumda oynanacaktır. Hak edenin kazanacağı bir müsabaka olması dileğiyle, futbolseverleri 17 Nisan 2022 Pazar günü saat 15.00 da Yeni Stadyuma bekliyoruz” dedi.