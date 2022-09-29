E-Twinning Ödül Töreni

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kongre Merkezi’nde 2021 Yılı eTwinning Kalite Etiketi Ödül Törenini gerçekleştirdi.

İki oturumla planlanan törende, 930 adet Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi Ödülü ile birlikte 188 adet Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Okul Levhası sahiplerini buldu. Törene Vali Yardımcısı Salih Altun, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, İl Milli Eğitim Müdürümüz Pervin Töre, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Başarılı projeler çerçevesinde öğretmen ve öğrenciler tebrik edildi

Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi’nin eTwinning öğretmenlerine özel konseri ile başlayan program, Eskişehir eTwinning İl Koordinatörü Gülşah Sarıkaya’nın Eskişehir’de yaptığı çalışmalara ilişkin bilgilendirme konuşması ile devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yaptığı açılış konuşmasıyla Eskişehir ilinde gerçekleştirilen çalışmalardan bahsederek, gerçekleştirdikleri başarılı projeleri için öğretmen ve öğrencileri tebrik etti. Programın devamında Vali Yardımcısı Salih Altun ve Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu konuşma yaparak başarılı projeleri için öğretmen ve öğrencileri tebrik edip, programda emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirttiler.

Törenin ilk günü ilkokul, özel eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarındaki öğretmen ve okul müdürlerinin etiketleri verilirken, ikinci gün anaokulu, ortaokul ve lisede görev yapan öğretmen ve okul müdürlerinin etiketleri verildi.

İngilizce Öğretmeni Sevgi Sağlam’a ödülü verildi

Törende Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketlerinin yanı sıra ayrıca 2021 yılında ’Be NetWise’ projesi ile eTwinning Türkiye Özel Ödülü alan Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Sevgi Sağlam’a ödülü verildi. Tören sonunda katkılarından dolayı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Barış Hancı ve başarılarından dolayı İl Koordinatörü Gülşah Sarıkaya’ya İl Milli Eğitim Müdürümüz Pervin Töre tarafından plaketleri takdim edildi.

“Tüm öğretmen ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ederiz”

“İlimizin toplamda beş eTwinning Türkiye Özel Ödülleri Birinciliği, bir eTwinning Avrupa Büyük Ödülleri Avrupa İkinciliği bulunmaktadır” diyen Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Töre, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

“10 bin okul projesi ile 34 okulumuzda eTwinning çalışma ve başarılarına ortak olmuş, 16 okulumuz kalite etiketi almaya hak kazanarak güncel hedeflerimize dâhil olmuşlardır. Bu çalışmaların sonucunda ilimiz Türkiye genelinde ilk 10 sıralamasının içinde yer almaktadır. 2016’dan bu yana devam eden kalite ödüllerimiz her geçen yıl nitelik ve nicelik bakımından artarak Ulusal ve Avrupa çapında ses getiren hale gelmiştir. 2021 Yılı eTwinning Kalite Etiketi ödül törenimizde en yüksek rakamlara ulaştığını görmek bizleri gururlandırmıştır. Teknolojinin eğitime entegrasyonunu kolaylaştıran ve disiplinler arası öğrenmeyi sağlayan eTwinning faaliyeti kendini sürekli yenileyen, her geçen gün büyüyen yeniliğe açık bir topluluktur. Büyük bir özveriyle çalışan ve başarılı projeleriyle bizleri gururlandıran tüm öğretmen ve öğrencilerimizi gönülden tebrik ederiz.”