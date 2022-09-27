Duyarsızca bırakılan araçlar yol yapım çalışmalarını aksatıyor

Eskişehir’in Yenibağlar Mahallesi’nde yol yapım ve kaldırım yenileme çalışmalarının yapıldığı sokaklara park edilen araçlar, görevlilerin çalışmasını engelliyor.

Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi’nde, yol yapım ve kaldırım yenilmeme faaliyetleri yapılıyor. Çalışmaların yapıldığı sokaklara, görevliler ve farklı türden iş aletleri giriyor. Umursamaz kişiler tarafından yenileme çalışmalarının yapıldığı sokaklara bırakılan araçlar ise işlerin aksamasına neden oluyor. Belediye yetkilileri tarafından apartman girişlerine, park yapılmaması gerektiğini içeren yazı bırakılmasına rağmen bazılarının uyarıları dikkate almadığı görülüyor. Görevliler, park halindeki araçların özellikle iş makinelerinin çalışmasını engellediğini dile getirerek, duyarsız araç sürücülerine sesleniyor.