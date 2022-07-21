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Duyarsız sürücüler trafik problemlerini çoğaltıyor

Duyarsız sürücülerin caddelerin ikinci şeridine park ettiği araçlar, Eskişehir’de var olan trafik problemlerini arttırıyor.

ESKİŞEHİR 21.07.2022, 11:53
Duyarsız sürücüler trafik problemlerini çoğaltıyor

Duyarsız sürücülerin caddelerin ikinci şeridine park ettiği araçlar, Eskişehir’de var olan trafik problemlerini arttırıyor.

Son yıllarda Eskişehir’de artan trafik problemleri sık sık gündeme gelirken, yaz aylarının gelişiyle oluşan yoğunluk sorunları da beraberinde getirdi. Gurbetçi vatandaşların da şehre gelmesiyle birlikte şehir içi trafiğinde artan araç sayısı, yollardaki yoğunluğun ve park problemlerinin artmasına neden oldu. Belediye tarafından yol kenarlarının ücretli otopark olarak işletilmesiyle tek şeritten trafik akışı sağlanan Sakarya-1 Caddesi’nde sorunlar her geçen gün büyüyor. Cadde üzerinde korna sesleri eksik olmazken, günün yoğun saatlerinde trafik adeta durma noktasına geliyor. Caddenin tek şerit olarak kullanılmasını umursamayan duyarsız sürücülerin araçlarını ikinci şeritlere park etmesiyle de trafik problemi süreklilik gösteriyor.

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