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Dutluca göletinde kaçak kerevit avına müdahale

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ, DUTLUCA GÖLETİ’NDE KAÇAK YAPILAN KEREVİT AVCILIĞINA GÖZ AÇTIRMADI

ESKİŞEHİR 31.08.2020, 11:43
Dutluca göletinde kaçak kerevit avına müdahale

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine İnönü ilçesindeki Dutluca göletinde yaptıkları kaçak avlanmaya yönelik denetimde 500 sepete el koyarken, yakalanmış 200 kilo canlı kereviti de suya iade etti.

İl Müdürü Dr. Emine Sever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Su ürünleri Kanunu ile ilgili yönetmelik ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğe aykırılık nedeniyle bir ihbar alındığını belirtti. Göletlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapılması yasak olduğunu anlatan Sever, "Göletler sadece onaylanmış ve izin verilmiş projeler için kiraya verilebilir. Projeye dayalı olarak üretime açılan göletlerde yapılacak üretim ile ilgili esas ve usuller Tarım ve Orman Bakanlığımızca belirlenir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze yapılan ihbar üzerine Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüzde görevli Su Ürünleri Kontrol görevlilerince İnönü ilçesi Dutluca Göleti’nde gerçekleştirilen kontrol ve denetimde, kaçak olarak kerevit avcılığında kullanılan ve kullanımda olan yaklaşık 500 adet kerevit sepetine el konuldu. Daha sonra bu ürünler İl Müdürlüğümüz deposunda muhafaza altına alındı. El konulan kerevit sepetinden canlı olarak çıkarılan yaklaşık 200 kilo kerevitin de suya iadesi gerçekleştirildi” dedi.

İl Müdürlüğü tarafından su ürünleri denetim ve kontrollerinin düzenli olarak diğer su kaynaklarında da gerçekleştirildiğini ve gerçekleştirilmeye de devam edeceğini ifade eden Dr. Emine Sever, balıkçılarımızın serbest dönemde kurallara uygun avcılık yapması ve avcılığa kapalı dönemde de av yasaklarına özen göstermelerinin önemli olduğunu söyledi. Usulüne uygun olmayan su ürünleri avcılığını engellemenin doğal yaşam dengesinin korunması açısından büyük önem arz ettiğini belirten Sever, göletlerde kaçak avcılığı önlemek amacıyla kontrol ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

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