Düşmeye yüz tutmuş çitler için vatandaştan ilginç çözüm

Eskişehir’de vatandaşlar, yıpranan ve esneyen çitlerin sokağa düşmesini engellemek için çözümü çitin bir parçasını elektrik direğine sıkıştırmakta buldu.

İstiklal Mahallesi’nde boş bir arsanın önünde bulunan çitler son günlerde sokaktan geçenler için tehlike oluşturmaya başlamıştı. Çitlerin fazla eski olduğunu ve yola doğru esnediğini fark eden vatandaşlar, farklı bir çözüm yoluna gitti. Çitlerden alınan bir tahta parçasını kaldırımda bulunan sokak direğine sıkıştıran vatandaşlar, muhtemel bir kazanın yaşanmasını önlemeye çalıştı. Sokakta yer alan çitlerin, sadece önünde yer alan küçük bir ağaç ve tahta parçasıyla ayakta durması fazlasıyla dikkat çekti. Çevrede yer alan esnaf ve vatandaşlar, alınan bu önlemin geçici bir çözümden ibaret olduğunu ve arsa sahibi ve yetkililerin ciddi bir kaza yaşanmadan acilen önlem almaları gerektiğini belirtti.