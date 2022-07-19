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Durumundan şüphelenilen 6 kişinin üzerinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Eskişehir’de durumundan şüphelenilerek durdurulan 6 şahsın üzerinde 6 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.

ESKİŞEHİR 19.07.2022, 16:13 19.07.2022, 16:53
Durumundan şüphelenilen 6 kişinin üzerinde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Eskişehir’de durumundan şüphelenilerek durdurulan 6 şahsın üzerinde 6 ruhsatsız tabanca ve 39 fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 14-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen önleme faaliyetleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kentteki farklı noktalarda durumundan şüphelenilerek durdurulan şahıslar ve araçlar üzerinde yapılan aramada toplamda 6 ruhsatsız tabanca, 39 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler S.K., B.K., H.E., M.G., M.C. ve U.G. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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