Son Dakika
Çalışır halde park edilen traktör hareket ederek uçuruma yuvarlandı, üstündeki 5 kişi ölümden son anda kurtuldu
Durdurulan şüpheli araçta silah ve 4 mermi bulundu
Eskişehir’de Motosikletli Polis Ekipleri’nin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 adet silah ve silaha ait 4 adet mermi bulundu.
ESKİŞEHİR 12.06.2021, 13:52
Eskişehir’de Motosikletli Polis Ekipleri’nin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 adet silah ve silaha ait 4 adet mermi bulundu.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Bahçelievler mahallesinde durumundan şüphelenilerek bir araç durdurdu. Araçta yapılan kontrol esnasında gözle görülür vaziyette 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli İ.S. hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu" gereğince adli işlem yapıldı.