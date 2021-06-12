banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sermiyan Midyat'tan Sedat Peker taklidi
Sermiyan Midyat'tan Sedat Peker taklidi
Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey...
Sedat Peker: Silivri Cezaevi'nde yatarken, Tayyip Ağabey...
Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kararı
Almanya'dan Türkiye'ye seyahat kararı
TUSKON davasında ceza yağdı
TUSKON davasında ceza yağdı

Durdurulan şüpheli araçta silah ve 4 mermi bulundu

Eskişehir’de Motosikletli Polis Ekipleri’nin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 adet silah ve silaha ait 4 adet mermi bulundu.

ESKİŞEHİR 12.06.2021, 13:52
Durdurulan şüpheli araçta silah ve 4 mermi bulundu

Eskişehir’de Motosikletli Polis Ekipleri’nin şüphe üzerine durdurduğu araçta 1 adet silah ve silaha ait 4 adet mermi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Bahçelievler mahallesinde durumundan şüphelenilerek bir araç durdurdu. Araçta yapılan kontrol esnasında gözle görülür vaziyette 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 4 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli İ.S. hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunu" gereğince adli işlem yapıldı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
24°
parçalı bulutlu
banner493