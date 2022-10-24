Dünyanın en iyi “Geleneksel sanatlara hizmet” ödülü Sivrihisar’ın

Geleneksel kültürün korunmasını sağlamak amacıyla UNESCO ile ortak çalışmalar yürüten, farklı ülkeleri temsilen 125 üyesi bulunan ve 350’ye yakın uluslararası festivallerde yer alan dünyanın en büyük kültür kuruluşu unvanına sahip Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Konseyi’nin (CIOFF) “Türkiye Hizmet ve Başarı Ödülleri” töreni bu yıl İstanbul Ataşehir Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Geleneksel Sanatlara Hizmet Ödülü Başkan Yüzügüllü’ye

Geleneksel Sanatlar ve Folklor alanındaki toplam dokuz kategori içinde yer alan “Geleneksel Sanatlara Hizmet” ödülü, Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi ile Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’ye takdim edildi.

“Geleneksel Sanatlar Dalında Ülkemizi Temsil Etmek Gurur Verici”

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Türkiye’nin geleneksel sanatları dünyanın her yerinde büyük ilgi görüyor. CIOFF 4. Hizmet ve Başarı Ödülleri Töreni’nde dünya çapında ülkemizi temsil ediyor olmaktan onur ve gurur duyuyorum.” diyerek “Ülkemizin adını, Sivrihisar’ımızın adını bu tür uluslararası organizasyonlarda duyurmak, kültürümüzü tüm dünyaya tanıtıyor olmak mutluluk verici.” şeklinde konuştu.

CIOFF 4. Hizmet ve Başarı Ödülleri Töreni’nde adını Uluslararası Festivalleri ile tüm dünyaya duyuran Sivrihisar’ı ve Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesini tanıtan video tüm katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.