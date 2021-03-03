Eskişehirli Orman Yüksek Mühendisi Emir Özay, Türkiye’de yaşayan birçok memeli türün çiftleşme döneminin yaşandığını belirterek vatandaşları duyarlılığa davet etti.

Özay, çektiği fotoğrafları kullanarak bulunduğumuz üreme döneminde av hayvanlarına dikkat çekti. ‘Yaban Hayatı Günü’ ile ilgili mesaj yayımlayan Emir Özay, yaban hayatının bitki türleri hakkında verdiği şu bilgileri paylaştı.

“Dünya Yaban Hayatı Günü, gezegenimizin sahip olduğu yabani hayvan ve bitki türlerinin varlığına dikkat çekmek ve koruma çabaları hakkında farkındalık ortaya çıkarmak için 2013 yılında ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yaban hayatının özgün değerleri ve etrafında örülü yaşam ağının sürdürülebilir kalkınmaya ve insanların refahına sağladığı katkıya dikkat çekmek için 3 Mart’ı Dünya Yaban Hayatı Günü ilan etmiştir. Artan insan nüfusu, teknolojik ilerlemeler, sanayileşmenin yoğunlaşması, şehirleşme ve tarımsal uygulamalar sonucunda ortaya çıkan kirlilik, yaşam alanlarının kaybı gibi etkenler de yabani türler üzerindeki baskıları iyice artırarak günümüzde dünyada ve ülkemizde pek çok türün neslini yok olma eşiğine getirmiştir. Ocak, Şubat ve Mart ayları Türkiye’de yaşayan birçok memeli türü için çiftleşme dönemi. Vaşak, kızıl tilki, kurt, çizgili sırtlan, çakal, yabani tavşan, yaban domuzu gibi türler bu dönemde çiftleşme güdüsüyle çok daha uzun mesafeler kat edip otoyolları yoğun olarak kullanabiliyor. Tüm dikkatlerini çiftleşme üzerine yoğunlaştırdıklarından etraftaki tehditlere açık hale geliyorlar. Bu dönemde türlerin yaşam alanlarında köpekleri serbest bırakmamalı, gürültülü faaliyetlerden kaçınmalı, araç kullanırken yola çıkabilecek yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmalıyız ve en önemlisi kaçak avlanmayı engellemeliyiz. Yaban hayatı açısından zengin bir ülke olan Türkiye’nin taraf olduğu Biyoçeşitlilik, Bern, CITES ve benzeri sözleşmeler kapsamında ülkemizin de önemli sorumlulukları bulunuyor.”