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Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Anadolu Üniversitesi farkı

Uluslararası alanda yükseköğretim kurumlarını etki, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Anadolu Üniversitesi etki sıralamasında Türkiye 6’ncısı oldu.

ESKİŞEHİR 15.09.2021, 10:23
Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Anadolu Üniversitesi farkı

Uluslararası alanda yükseköğretim kurumlarını etki, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda Anadolu Üniversitesi etki sıralamasında Türkiye 6’ncısı oldu.

Tüm dünya genelinde yükseköğretim kurumlarını etki, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren "Webometrics Dünya Üniversiteleri Sıralaması" (Webometrics Ranking of World Universities) 2021 yılına ait üniversite sıralamalarını yayınladı. İspanya’nın en saygın kamu kurumları arasında yer alan Consejo Superior de Investigaciones Cientficas’a (CSIC) bağlı The Cybermetrics Lab Araştırma Grubu tarafından yayınlanan listede Anadolu Üniversitesi büyük başarı elde ederek Eskişehir’i gururlandırdı.

Temmuz ayında açıklanan 2021 Webometrics Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda Anadolu Üniversitesi etki sıralamasında Türkiye 6’ncısı oldu. Mükemmellik sıralamasında Türkiye 33’üncüsü olan Anadolu Üniversitesi, Eskişehir üniversiteleri arasında ise ilk sırada yer aldı. Sıralamalar hazırlanırken üniversite web sayfalarına diğer siteler tarafından verilen bağlantılar, en çok atıf alan araştırmacıların atıfları ve en yüksek atıf alan ilk yüzde 10’luk dilimdeki yayınlar gibi veriler dikkate alınıyor.

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