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Düğünler artık başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Mart tarihinde açıklanan ‘kontrollü normalleşme’ kararları arasında yer alan, düğün ve nikâh gibi merasimlerin sınırlı sayıda katılımcıyla yapılabilmesi kararı ilgili işletmelerde hareketlenmeye sebep oldu. Kararla birlikte Eskişehir’deki düğün salonlarında randevular alınmaya başlandı.

ESKİŞEHİR 06.03.2021, 10:34
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Düğünler artık başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Mart tarihinde açıklanan ‘kontrollü normalleşme’ kararları arasında yer alan, düğün ve nikâh gibi merasimlerin sınırlı sayıda katılımcıyla yapılabilmesi kararı ilgili işletmelerde hareketlenmeye sebep oldu. Kararla birlikte Eskişehir’deki düğün salonlarında randevular alınmaya başlandı.

Eskişehir’deki bir düğün salonunun işletme müdürlüğünü yapan Gurur Aytüre, pandemiden hayli etkilendiklerini anlattı. Yasaklar döneminde en çok etkilenen işletmeler arasında düğün salonlarının da yer aldığını, korona virüs başlangıcından itibaren organizasyonların ciddi oranda azaldığını ifade eden Aytüre, ‘kontrollü normalleşme’ ile birlikte çiftlerin randevularını almaya başladıklarını söyledi.

Uzun süredir kapalı olan düğün salonları sıkı tedbirler kapsamında açılıyor

Yasaklanma kararı ile iş kaybına uğrayan düğün salonları, yasakların gevşetilmesiyle beraber organizasyon taleplerine daha net cevaplar vermeye başladı. Pandemi döneminde yaptıkları organizasyonların ciddi oranda düştüğünü belirten Aytüre, “Biz kendi işletmemizde bir sezonda 250 civarında düğün yapmamız gerekirken bu sayı pandemi döneminde 70’lere kadar düştü. Şu an yeni normalleşme sürecinde tekrardan randevulara başladık” sözlerini kullandı.

“Geçen sene düğün sayılarımız oldukça düştü”

Düğünler için alınan kararlar sonrası geçtiğimiz yıl uzun bir süre kapalı kaldıklarını söyleyen Gurur Aytüre, “1 Temmuz 2020 itibari ile düğünlerimize başlamıştık. Sonradan artan vaka sayılarımızla birlikte tekrardan düğünlerimizi ertelemek durumunda kaldık. Bu süreç düğün salonları olarak bizi olumsuz yönde etkiledi. Şu anki durumu düğün sayımızla kıyasladığımız zamanda yüzde 60, yüzde 70’lere varan bir düşüş söz konusu. Bunlar da zaten acil durumlarda olan insanlar için yaptığımız organizasyonlar. Hastalık nedeni ile vatandaşlarımız kapalı ve ya açık alanda belirli bir kalabalık oluşturmamak için düğünlerini genel olarak pandemi sonrasına erteleme düşüncesindeler. Yapılan düğünlerde de kişi sayısı son derece az ya da gelen insanlar sadece hayırlı olsun dileklerinde bulunup salondan ayrılıyorlar” diye konuştu.

“Vatandaşı mağdur etmemeye dikkat ediyoruz”

En son alınan karara göre ‘kontrollü normalleşme’ normalleşme çerçevesindeki tedbirlere uyduklarını belirten Müdür Aytüre, “Devletin belirlediği şartlar neyse biz o şartlara uyarak düğünlerimizi yapıyoruz. Aynı şekilde düğüncülerimiz de devletin ’yapabilirsin’ dediği şartlarda düğünlerini yapmaktalar. Örneğin bizden randevu almış olan vatandaşların olası bir yasak geldiğinde düğün tarihlerini erteleyebiliyoruz ve bu durumda kimseyi mağdur etmiyoruz” dedi.

“Çok sıkı önlemler alıyoruz”

Tedbirlere uyduklarını ve düğüne gelen misafirleri de bu konuda uyardıklarını belirten düğün salonunun İşletme Müdürü Gurur Aytüre şunları anlattı;

"Bu süreçte çok sıkı önlemler alıyoruz. Kapı girişlerinde salona gelen tüm misafirlerin isim ve iletişim bilgilerini alıyoruz. Salona girişten itibaren içerdeki bütün masalarımızda dezenfektanlarımız mevcut. Düğün salonunda bulunan bütün misafirlerin, buna gelin ve damat da dâhil maske takmalarını sağlıyoruz. Maskesiz olan misafirlerimiz varsa bu misafirlerimize gerekli uyarıları yapıyoruz. İçerideki oturma mesafesine dikkat ediyoruz. Aynı aileden olan insanlar tek masaya oturabilirken diğer misafirleri farklı masalarda oturmalarını sağlıyoruz. Fiziki mesafeye olabilecek en üst seviyede dikkat ettik. En son gelen genelgeye göre düğün organizasyonları nikâh şeklinde olacak ve sadece 1 saat gibi bir süre içerisinde yapılabilecek. Biz bu bir saate riayet etmek durumundayız aynı şekilde düğüncülerimiz de. İçeride oyun oynamanın yasak olduğu söylendi, ama bununla ilgili daha il bazında Hıfzıssıhha Kurullarının açıklayacağı şeyleri bekliyoruz. İkramların ve canlı müziğin şu an yasak olup olmadığıyla ilgili hala bir bilgimiz yok. Bunlarla ilgili bize gelecek haberleri bekliyoruz. Biz düğün salonları olarak üst seviyede hijyen kurallarına uyan yerleriz. Bu anlamda da bize bazı kolaylıkların sağlanmasını bekliyoruz.”
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