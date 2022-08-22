Düğün konvoyunda havaya ateş açan şahıs yakalandı

Eskişehir’de düğün konvoyundayken havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine harekete geçdi. Yapılan çalışmalarda havaya ateş açtığı belirlenen H.S. isimli şüpheli yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.