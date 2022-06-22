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Dubaları hiçe sayarak araçlarını park ettiler

Eskişehir’de hatalı parkı önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bırakılan dubaları hiçe sayarak park yapan araçlar, görenleri hayrete düşürdü.

ESKİŞEHİR 22.06.2022, 13:34
Dubaları hiçe sayarak araçlarını park ettiler

Eskişehir’de hatalı parkı önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla bırakılan dubaları hiçe sayarak park yapan araçlar, görenleri hayrete düşürdü.

Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’nde bulunan Akarcık Sokak ve Kumlubel Sokak kesişiminde, dubalarla çevrili alana bırakılan araçlar dikkat çekti. Hatalı parkı önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yerleştirilen dubalar bile duyarsız sürücüleri durduramadı. Dubaları ezerek boş alana girdikleri görülen araçlara, çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler tepki gösterdi. Alanda bulunan bazı dubaların ise kırılmış olduğu görüldü. Aynı alan ve çevre sokaklarda neredeyse her gün hatalı park yapıldığını belirterek mahalleliler gerekli denetimlerin yapılması için yetkililere seslendi.

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