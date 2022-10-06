Dr. Merter: "İnsanlığa karşı açılmış bir savaşın ortasındayız’

Psikiyatrist, Psikoterapist, Yazar Dr. Mustafa Merter, Eskişehir Birlik Vakfı’nın konuğu oldu. Dr. Merter, ‘Modern Psikolojiden Tasavvufa’ konulu konferansında İnsanlığa karşı açılmış bir savaşın ortasında olunduğunu söyledi.

Eskişehir Birlik Vakfı tarafından düzenlenen ‘Modern Psikolojiden Tasavvufa’ konulu konferansta konuşan Psikiyatrist, Psikoterapist, Yazar Dr. Mustafa Merter insanın ahsen-i takvim üzere yaratıldığını dile getirdi. Dr. Merter, “İnsanı anlamak için ana kitaba müracaat etmek lazım. Ana kitap, Kur’an-ı Azimüşşan’dır. Şunu anlayamıyoruz bazen; mesela eve bir buzdolabı aldık, kullanma kılavuzunu okuyoruz değil mi? Psikolojide bir şey iddia ettiğimiz zaman bunun karşılığını Kur’an-ı Kerim’de bulmamız lazım” diye konuştu.

“İnsanlığa karşı açılmış bir savaşın ortasındayız” diye konuşmasını sürdüren Merter, şunları kaydetti:

“Ve bu sanal alemden dolayı gerçekleşiyor. Televizyon böyle tesirler etmedi üzerimizde. Sinema da yapmadı. Ekran zamanının artışıyla gün geçtikçe daha fazla zehirleniyoruz. Biz hâlâ sağlam bir kaleyiz. Aynı zamanda tarihi bir görevimiz var. Türkiye artık İslam Aleminin yol göstericisi oldu. Fütüvvet medeniyeti tekrardan doğuyor. Dolayısı ile çok önemli bir görevi taşıyoruz."

Konuşmanın ardından Eskişehir Birlik Vakfı Başkanı Murat Canözer, Dr. Mustafa Merter’e bir hat tablosu hediye etti. Programın sonunda ise Dr. Merter kitaplarını imzaladı.