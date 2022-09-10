Down sendromlu çocukların yemek yarışmasında kaybeden olmadı

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinlikleri doğrultusunda düzenlenen Down Sendromlu Çocuklar Yemek Yarışması 2 kategoride gerçekleşti. Birbirinden lezzetli tabakların ortaya çıktığı yarışmada tüm bireyler 1. ilan edildi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu etkinlikleri doğrultusunda düzenlenen Down Sendromlu Çocuklar Yemek Yarışması’nda keyifli görüntüler ortaya çıktı. Türkiye Aşçılar Federasyonu’na bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği iş birliğinde gerçekleşen yarışmada, 8 down sendromlu bireyin yanı sıra profesyonel aşçılar etkinliğe katıldı.

“Dünyaya örnek bir proje oldu”

Etkinlikte konuşma yapan Başkan Ataç, “Güzel bir gün geçiriyoruz, çok güzel bir ortamda bir araya geldik. Televizyonlarda artık bildiğiniz üzere yemek yarışmaları, gurme programları çok popüler oldu. Biz bu yarışmayı 20 yıl önce başlatmıştık. Bu alanda da örnek olduğumuz için hep birlikte övünmeliyiz. Bugün özel çocuklarımız ve ailelerimiz ile bir aradayız. Bu yemek yarışması bizim için sempozyumumuz ile birlikte bir gelenek oldu. Sempozyum zaten dünyaya örnek bir proje oldu ve her geçen yıl daha fazla beğeni alıyor. Yıllar önce de söylüyorduk, bu organizasyonun eşi, benzeri yok. Bu etkinliğimizin de sadece adı yarışma, sevgili aşçılarımız ile birlikte çocuklarımız yemeklerini yapacaklar. Burada hünerlerini sergilemeleri önemli. Ülkeye, dünyaya bu çocuklarımızın neler yapabildiğini göstermemiz gerekiyor. Türkiye Aşçılar Federasyonuna bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği’ne de çok teşekkür ediyorum. Hepinizin emeklerine sağlık, hepiniz bizim için birincisiniz” sözlerini kullandı.

Tüm yarışmacılar birinci oldu

Yarışmada daha sonra özel çocuklar, şefler ile birlikte yemek yaparak hünerlerini sergiledi. Tavuk ve et yemekleri kategorisinde yemekler yapan özel bireyleri, Başkan Ataç da tezgâhlarında ziyaret ederek yemekler hakkında bilgi aldı. Daha sonra Başkan Ataç, Türkiye Aşçılar Federasyonuna bağlı Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya ve şefler, jüri olarak yemeklerin tadımını yaptı.

Ardından yarışmaya katılan özel bireylerin tamamı birinci ilan edildi. Çocuklara madalya ve katılım belgelerinin yanı sıra hediyeleri takdim edildi. Özel bireyler ve aileleri de Başkan Ataç’a düzenlenen etkinlikten ötürü teşekkürlerini iletti. Etkinlik, katılımcı çocukların dans ederek eğlenmesi ile sona erdi.