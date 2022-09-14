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Dövüş sporcuları Gürleyik Şelalesi’nde kamp yaptı
Eskişehir’de 8 branşta dövüş eğitimi veren Yüksel Çotuk ve sporcular Gürleyik Şelalesi yakınlarında kamp yaptı.
ESKİŞEHİR 14.09.2022, 11:03
Eskişehir’de 8 branşta dövüş eğitimi veren Yüksel Çotuk ve sporcular Gürleyik Şelalesi yakınlarında kamp yaptı.
Muay Thai, Kickboks, MMA (Mixed Martial Arts), WingTsun ve Brazilian Jiu Jits gibi dövüş sporlarında eğitim veren Yüksel Çotuk, farklı yaş gruplarından eğitim verdiği öğrencileri ile Mihalıççık İlçesi’nde bulunan Gürleyik Şelalesi’ne kamp yapmaya gitti. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan kampta sporcular, antrenör Çotuk direktifleri ile antrenman yaptı. Keyifli geçtiği öğrenilen kamp ile sporcular eşsiz orman havasını soluyarak güzel bir hafta sonu geçirdi. Sporcular ve Yüksel Çotuk yapılan antrenmanların ardından, Gürleyik Şelalesi’nin serin sularında kulaç attılar.
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