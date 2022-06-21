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Dostluk turnuvasında kozlarını paylaştılar

Ihlamurkentspor Kulübü ile 222 Atletik Futbol Kulübü takımları arasında dostluk turnuvası düzenlendi.

ESKİŞEHİR 21.06.2022, 14:03
Dostluk turnuvasında kozlarını paylaştılar

Ihlamurkentspor Kulübü ile 222 Atletik Futbol Kulübü takımları arasında dostluk turnuvası düzenlendi.

Her iki takımın 10-11-12 ile 7-8-9 yaş gruplarında yapılan maçlar heyecanlı ve dostluk havasında geçti. 6 ayrı maç şeklinde yapılan müsabakalarda antrenörler minik futbolcuların eksikliklerini görme fırsatı buldu. Her iki kulüp antrenörü de bu tür maçlara aralıklarla devam edeceklerini belirtti.

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