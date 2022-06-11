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Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor

Eskişehir’de araç trafiğinin en yoğun caddelerde sürücüler tarafından ikinci şeritlere bırakılan araçlar, trafik sıkışıklığı oluşturmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR 11.06.2022, 13:09
Dörtlüyü yakan yola bırakıp gidiyor

Eskişehir’de araç trafiğinin en yoğun caddelerde sürücüler tarafından ikinci şeritlere bırakılan araçlar, trafik sıkışıklığı oluşturmaya devam ediyor.

Eskişehir’de kentin birçok bölgesinde gözlemlenen park sorunu, sürücü ve vatandaşların hayatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şehrin en işlek noktalarından olan Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi ve İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi üzerinde yer alan dükkânlardan alışveriş yapmak için şeritleri işgal eden sürücüler, uzun süre çift sıra park yaparak trafik çilesinin devam etmesine neden oluyor. Gün içinde yağışların etkisini göstermesiyle birlikte de ıslanmamak için dükkânlara yakın park etmek isteyen sürücüler de trafiğin aksamasına davetiye çıkarıyor. Tüm gün trafiğin zaten yoğun olduğu caddede yapılan hatalı parklardan dolayı trafikte sıkışmalar aralıklarla devam ediyor. Arabasının dörtlülerini yakan her sürücünün şeritlere park etme hakkı olduğunu düşündüğünü söyleyen çevre esnafı ve vatandaşlar, sürücülerin diğer vatandaşların hakkını yediğini ve çözüm için beklemeye devam edeceklerini vurguladılar.

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