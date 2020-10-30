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Dorlion ekibi de İzmir’e hareket etti

İZMİR’DE MEYDANA GELEN DEPREM SEBEBİYLE DESTEK VERMEK İÇİN ESKİŞEHİR AKUT’UN ARDINDAN DORLİON EKİBİ DE ESKİŞEHİR’DEN YOLA ÇIKTI

ESKİŞEHİR 30.10.2020, 18:04
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Dorlion ekibi de İzmir’e hareket etti

İzmir’de meydana gelen deprem sebebiyle destek vermek için Eskişehir AKUT’un ardından Dorlion ekibi de Eskişehir’den yola çıktı

Merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olarak bildirilen 6,6 büyüklüğündeki deprem, birçok ilde de hissedildi. Meydana gelen depremde en çok etkilenen şehir İzmir oldu. 6.6 büyüklüğündeki sarsıntıda, İzmir’de bulunan bazı binalar ise yıkıldı. Göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için bütün ekipler seferber olurken, çevre illerden de destek geldi. AKUT Eskişehir ekibinin ardından

İzmir halkına destek olmak için Dorlion ekibinden 7 kişi saat 17.00 sıralarında İzmir’e hareket ettti.

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