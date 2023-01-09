Donas Grubu gazetecilerle bir araya geldi

Donas Grubu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla basın mensupları ile bir araya geldi.

Donas Grubu Genel Müdürü Kenan Araz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kahvaltıda buluştu. Gazetecilerin sorunları ile Eskişehir’e dair konuşmaların yapıldığı kahvaltıda Araz, basın mensuplarının hangi zor şartlarda çalıştıklarını bildiklerini söyledi. Kahvaltı sonrasında konuşan Araz, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününde sizlerle bir araya gelmek bizleri memnun etti. Geldiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Şehrimizde basının gücü ve kalitesini bilmekteyiz. Eskişehir basını Anadolu’ya her zaman örnek olmuştur. Şehrimizin kalkınması için sizlerin verdiği özverili çalışmalar içinde ayrıca teşekkür ederim. Gününüz kutlu olsun. Her zaman görüşmek dileğiyle” dedi.