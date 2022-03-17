Dolandırıcılıktan aranması olan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de dolandırıcılık suçundan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle telefonla dolandırıcılık’ suçundan toplam 6 adet aranması ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Yakalanan M.A.’nın gözaltına alındığı öğrenildi.