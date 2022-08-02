Dolandırıcılık olayı şüphelisi yakalandı

Eskişehir’de 3 farklı dolandırıcılık olayının şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince maddi değeri toplam 19 bin 500 TL olan 3 farklı dolandırıcılık olayının şüphelisi Ö.B. yakalandı. Yakalanan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.