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Dolandırıcılık olayı şüphelisi yakalandı
Eskişehir’de 3 farklı dolandırıcılık olayının şüphelisi yakalandı.
ESKİŞEHİR 02.08.2022, 17:20
Eskişehir’de 3 farklı dolandırıcılık olayının şüphelisi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince maddi değeri toplam 19 bin 500 TL olan 3 farklı dolandırıcılık olayının şüphelisi Ö.B. yakalandı. Yakalanan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.