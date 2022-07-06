Dolandırıcılık, hırsızlık ve parada sahteciliğe karşı vatandaşlar uyarıldı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, bayramda huzur ve güvenin sağlanması amacıyla dolandırıcılık, hırsızlık, parada sahtecilik olaylarına karşı broşür dağıtarak vatandaşı bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık, hırsızlık ve parada sahtecilik gibi olaylara karşı vatandaşları bilgilendirdi. Kentte bulunan kurbanlık hayvan besi ve satış yerleri, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgeler, alış-veriş merkezleri ve pazar yerlerinde “Hırsızlık, Dolandırıcılık”, Merkez Bankası tarafından bastırılan “Sahte Para İle Birlikte Mücadele Edelim” ve “Türk Lirası Banknotların Güvenlik Özellikleri” konulu 3 bin 110 broşür dağıtıldı.