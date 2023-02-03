Dökülen simitleri toplamak için çevre yolunda trafiği durdurdular

Eskişehir’de yoğun kar yağışından dolayı motosikletinden düşen ve sattığı simitleri yola saçılan yaşlı amcaya, aracıyla yoldan geçen vatandaşların durarak yardım etmesi içleri ısıttı.

Eskişehir’de sabah erken saatlerden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı bazı bölgelerde hayatı adeta felç etti. Çevre yollarında da etkili olan yoğun kar yağışı, trafikte sıkışıklıklara neden oldu. Eskişehir-Ankara kara yolu Matbaacılar Sitesi mevkiinde simit sattığı motosikletiyle yoğun kar yağışına rağmen ilerlemeye çalışan yaşlı bir amca, kayganlaşan yolda dengesini kaybederek düştü. Motosikletinde bulunan simitler ise yola saçıldı. Çevre yolunda seyir halinde bulunan ve durumu fark eden sürücüler ise adeta yolu trafiğe kapatarak simitlerini toplamaya çalışan amcaya yardım etti.

İçleri ısıtan anlar sosyal medyada yüzlerce beğeni ile “İnsanlık ölmemiş” ve “Kalbi güzel insanlar, iyi ki varlar” gibi birçok yorum aldı.