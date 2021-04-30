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Doktorlar caddesi temizlendi

Tam kapanma kararlarının uygulandığı ilk gün boş kalan Doktorlar Caddesi, Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce temizlendi.

ESKİŞEHİR 30.04.2021, 13:07
Doktorlar caddesi temizlendi

Tam kapanma kararlarının uygulandığı ilk gün boş kalan Doktorlar Caddesi, Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce temizlendi.

Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, sabah saatlerinde başladıkları caddenin temizliğini sürdürüyor. Normal şartlarda Eskişehir’in en işlek caddelerinden olan Doktorlar Caddesi, geçtiğimiz günlerde açıklanan “tam kapanma” kararlarının uygulandığı ilk gün boş kalırken temizlik ekiplerinin vatandaşların yokluğundaki sakin caddeyi temizlediği görüldü.
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