Doktor, eczacı ve hemşirelerden oluşan ekip Eskişehir’den Hatay’a gidiyor

Eskişehir’de çalışan uzman doktor, eczacı ve hemşirelerden oluşan 25 kişilik ekip, depremlerden etkilenen Hatay’a gitmek üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonucu 11 ilde yıkım meydana geldi. Depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için birçok şehirden sağlık çalışanları seferber olmaya devam ediyor. Eskişehir’de çalışan yapan uzman doktor, eczacı ve hemşirelerden oluşan 25 kişilik bir ekip daha depremzedelere yardım etmek bölgeye doğru yola çıktı. Hatay’da görev yapacak olan 8 Uzman doktor, 2 Eczacı, 11 Hemşire ve 4 diğer personellerimizden oluşan ekip, görevliler tarafından yolcu edildi.