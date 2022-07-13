Doğa ve Orman Uygulamaları Atölyesi başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu, 6-7 yaş arası çocuklar için 5 grup halinde düzenlenecek olan 6 haftalık ‘Doğa ve Orman Uygulamaları Atölyesi’ne ev sahipliği yapacak.

Tepebaşı Belediyesi’nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini gerçekleştiren Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Bu çerçevede düzenlenecek olan Doğa ve Orman Uygulamaları Atölyesi de 25 Temmuz - 2 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atölye; 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 ve 10-11 yaş olmak üzere 5 grup halinde, 09.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.