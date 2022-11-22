Doğa ve orman pedagojisi eğitmen eğitimi tamamlandı

Tepebaşı Belediyesi Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda, öğretmenlerin katılımı ile düzenlenen Doğa ve Orman Pedagojisi eğitimi tamamlandı. Katılımcı öğretmenler, ekolojik okuryazarlıktan çevre-sıfır atık konusuna kadar pek çok teorik ve pratik deneyim elde etti.

Tepebaşı Belediyesi tarafından kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmak üzere hizmete açılan Yeryüzü Ekoloji Okulu, faaliyetlerini sürdürüyor. Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen merkezde, kamu kurumlarında görev yapan anaokulu ve ilkokul öğretmenlerinin, mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi ve doğa dostu gelecek nesiller oluşturmak amacıyla Doğa ve Orman Pedagojisi eğitimi düzenlendi. 14-18 Kasım tarihlerinde Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda uygulanan eğitim, teorik ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamada verildi. Doğa eğitmen eğitiminde, Tepebaşı Belediyesi eğitmenleri ve Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Cengiz Türe, katılımcı 8 öğretmen ile bir araya geldi.

Doğa ve mekân temelli eğitim

Katılımcıların mesleki kapasiteleri güçlendirilirken eğitimde; ekolojik okuryazarlık, çevre - sıfır atık, ilk yardım, doğa ve orman pedagojisi, ormanda uygulama ve yürüyüş yer aldı.