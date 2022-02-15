Doğa tutkunlarının son durağı İnhisar kaya mağarası oldu

Eskişehir’de sağlıklı yaşamı teşvik etmek için doğa yürüyüşü düzenleyen doğaseverlerin son durağı Sarıcakaya ilçesinde bulunan İnhisar kaya mağarası oldu.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) üyeleri sağlıklı yaşamı teşvik etmek için her hafta farklı doğal güzelliklerin bulunduğu bölgelerde doğa yürüyüşü düzenliyor. 7’den 70’e ‘doğada spor’ sloganıyla yola çıkan doğa tutkunlarının son durağı ise Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin Mahallesi’nde bulunan İnhisar kaya mağarası oldu. Yürüyüş boyunca bölgede bulunan çeşitli doğal güzelliklere sahip vadilerden de geçen yürüyüşçüler, mahallenin ünlü maden suyunun kaynağını görme fırsatı yakaladı.