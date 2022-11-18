Doğa tutkunlarından ‘kış kamplarına hazırlık’ tatbikatı

Eskişehirli doğa tutkunları Kent Ormanı’nda ‘kış kamplarına hazırlık’ tatbikatı yaptı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG) havaların soğumasıyla birlikte kış kampları için hazırlıklara başladı. Gece saatlerinde 0 derece civarında seyreden hava sıcaklığına uygun giyinen 9 kişilik ekip, tulum ve matlarını alarak Kent Ormanı’nın yolunu tuttu. Yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından ormandaki izleme noktasına çıkan doğa tutkunları ‘kış kamplarına hazırlık’ tatbikatı yaptı. Sıcak içeceklerini de yanlarına alan katılımcılar, tulumlarına girerek izleme noktasında vakit geçirdi. Ekip sorumlusu Gökay Konuk, kış aylarında gerçekleştirdikleri kamp etkinliklerindeki katılımcıların hava şartlarına hazırlıklı olması amacıyla tatbikat yaptıklarını kaydetti.