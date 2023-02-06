Doğa tutkunlarından 10 kilometrelik Gönül Dağı tırmanışı

Eskişehirli doğa tutkunları, 10 kilometrelik yürüyüşle Gönül Dağı olarak da bilinen Sivrihisar Dağları’na tırmandı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Doğa Aktiviteleri Grubu (ESDAG), 5 Şubat Pazar günü doğa yürüyüşü için Sivrihisar’a hareket etti. 30 katılımcı, bölge halkı tarafından Gönül Dağı olarak da tabir edilen Sivrihisar Dağları’na tırmandı. Karlı zemin ve zorlu hava şartları altında tırmanışı gerçekleştiren ekip toplamda 10 kilometre mesafe katetti. Katılımcılar, etkinlik günü düzenlenen 7. Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali’ne de uğrayarak sucuk ekmek yedi. Tırmanışın ardından zirvede fotoğraf çekinen doğa tutkunları, festivaldekilerin de ilgisini çekti.